Театр, цирк и квесты - ишимцам обещают нескучные новогодние каникулы

Более 50 мероприятий пройдет в Ишиме в преддверии Нового года и в новогодние каникулы.

Уже 17 декабря в городе откроется фотозона в библиотеке им. А. Васильева "Когда часы 12 бьют…", а 23 декабря – фотостудия для малышей "Топ-топ в новый год" в городском доме культуры. Музей "Городская управа" приглашает всех на выставку "Сибирский валенок" 22 декабря.

С 22 по 31 декабря ребятишек ждет новогоднее театрализованное представление в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ и в ГДК.

В час ночи 1 января на Коркинской площади развернется новогодняя ночь, которая подарит пришедшим встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Библиотеки города предлагают горожанам и гостям города целый калейдоскоп развлечений 3 января: мульткинозал "Чудеса зимой", новогоднюю почту "Бедокур.ру", сказочный кинозал "Морозко".

Детская школа искусств приглашает на новогодний концерт-фантазию "Когда приходят чудеса!", а музей "Городская управа" на программу "Тайны малахитовой шкатулки". Московский балет "Щелкунчик" соберет любителей танцевального искусства в "тридцатке".

Четвертого января библиотеки продолжат удивлять посетителей: кинозал для малышей, новогодний мульткарнавал "Снежное приключение", новогодний переполох "Снежная сказка зимы", развлекательная программа "Джинглики. Похититель Нового года", игротека "Читаем и играем".

В тот же день Ишимский театр собирает друзей на театрализованную игровую программу "К бабушкам на карнавал" в 11 часов.

Днем в детском центре хореографического искусства состоится мастер-класс по изготовлению новогоднего подарка своими руками и второй – в рамках проекта "Школьный вальс".

"Тридцатка" приглашает на новогоднюю дискотеку всех, кто старше 14 лет. Она пройдет 4 и 7 января в 19 часов.

Посмотреть диафильм "Дикие лебеди" в сопровождении живой музыки и вокала приглашает Арт-галерея в 11 часов 4, 5, 6 января.

Пятого января библиотеки подготовили для читателей сюрприз "Новый год и Рождество – волшебство и колдовство", развлекательно-игровую программу "Зимней праздничной порой", новогоднее интерактив-шоу "Ау, снежинка!", изготовление рождественского сувенира, увлекательный квест "Странствия новогодней елки", видеовикторину "Путешествия по зимним сказкам" и зимнюю игротеку "Фабрика Деда Мороза".

В музее П. П. Ершова с 11 до 12 часов 30 минут начнется детская развлекательная программа "Где живет праздник". В нее войдут кукольный театр, дискотека и матсер-класс.

Детская школа искусств ждет желающих на музыкально-развлекательную программу "Пришла Коляда накануне Рождества".

Цирковая студия "Мечта" подарит поклонникам новогоднее цирковое представление "Как волк ходил по сказкам" 5 и 6 января в 12 и 15 часов.

8 января горожан ждут рождественские мероприятия в музее Ершова и в "тридцатке": вертеп "Звезда Вифлеема" и православный праздник "Рождество" в 12 и 13 часов, соответственно.

В 14 часов в арт-галерее пройдет рождественский музыкальный вечер. В 15 часов в библиотеке им. А. Васильева пройдут рождественские посиделки.

Ишимский театр приглашает гостей 9 января в 11 часов на детский спектакль "Новогодние приключения на поляне Бабы Яги", а 12 января в то же время – на постановку "Волшебник Изумрудного города".

Инна Кондрашкина