Первый тюменский форум для родителей будет посвящен современным проблемам подростков

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Первый форум для родителей пройдет в ДК "Нефтяник" в Тюмени 15 декабря. Родители обсудят с экспертами инструменты и методы для решения современных проблем подростков 10-16 лет.

Будут работать образовательная и дискуссионная площадки, пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации с ведущими российскими психологами. Эксперты расскажут родителям, как справляться с возникающими подростковыми проблемами, как выстроить с ним гармоничное общение, как уметь слышать его и доносить свою позицию без конфликтов, научат понимать своего ребенка и принимать его.

Заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при губернаторе Тюменской области Гульнара Байматова рассказала, что на форуме родители могут обратиться по разным вопросам к психологам, психотерапевтам, детским гинекологам. Одновременно будут работать диалоговые площадки – только для мам, только для пап и диалоговая площадка с психотерапевтом.

На форуме выступят тюменские и федеральные специалисты: доктор психологических наук, доцент, профессор Нижегородского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского, практикующий психолог, руководитель центра юридической психологии и судебно-психологической экспертизы Екатерина Васкэ, руководитель центра кризисной психологии, ведущий эксперт порталов практической кризисной психологии Михаил Хасьминский, врач-психиатр, заведующий детским отделением Вологодского областного психоневрологического диспансера №1 Юрий Афанасьев, практикующий детский психотерапевт Тюмени Елена Семашко, доктор медицинских наук, профессор, декан лечебного факультета Тюменского государственного медицинского университета Татьяна Раева, гештальт-терапевт, блогер Наталья Баймуратова, ведущий психолог центра “Семья” Юлия Лукашенок и другие.

Тематика их выступлений затрагивает такие злободневные вопросы, как помощь ребенку в трудном подростковом возрасте, советы, как себя вести в конфликтных ситуациях, что делать, когда возникли зависимости, ранние подростковые беременности, другие деструктивные наклонности, как оградить ребенка от воздействия сети Интернет.

"Мы ожидаем получить от родителей обратную связь. Приглашаем их к диалогу, хотим обсудить проблемы и получить их оценку. Нужно всем вместе объединиться и преодолеть трудности. Думаю, что этот форум будет иметь продолжение. Возможно, на следующий форум пригласим подростков вместе с родителями и педагогами. Выстроим диалог поколений с привлечением профессионалов и общественности", - сказала Гульнара Байматова.

Принять участие в родительском форуме смогут и те тюменцы, которым не с кем оставить детей. Опытные воспитатели присмотрят за малышами на специальной детской площадке.