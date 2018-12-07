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Ишимский "АминоСиб" реализует дорожную карту

Экономика, 09:02 07 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимский завод по глубокой переработке зерна АминоСиб продолжает комплекс мероприятий согласно дорожной карте по снижению концентрации неприятных запахов в воздухе.

По информации пресс-службы администрации Ишима, достигнуты показатели работы очистных сооружений, которые позволяют направлять производственные стоки на городские очистные сооружения Водоканала. Эта работа ведется с сентября. С августа до наступления холодов из озера откачено 65 тыс. кубометров стоков и донных отложений. Очистка водоема продолжается.

Комплекс этих мероприятий позволит снизить неприятный запах, который распространялся в летний период от болота при северном и северо-западном направлении ветра.

Соб. инф.

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# АминоСиб , Ишим , очистные сооружения , экология

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