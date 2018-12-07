Тюменский оркестр "Золотая труба" отметит юбилей в ДК "Нефтяник"

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Юбилейный концерт оркестра "Золотая труба" им. В. Н. Виткалова пройдет сцене ДК "Нефтяник" 8 декабря, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В 2018 г. исполнилось 10 лет эстрадно-джазовому оркестру "Золотая труба". 5 лет коллектив носит имя его создателя – Виктора Виткалова, человека удивительной судьбы, завещавшего музыкантам свою любовь к искусству джаза, а нам с вами – возможность слушать живое звучание тюменского биг-бэнда.

Участники концерта – лучшие артисты Тюменской области: Инга Лударева, Виктория Некрасова, Светлана Костко, Сергей Дьяконов-Дьяченков, Мансур Кабиров, Михаил Шепеленко; Государственный ансамбль танца "Зори Тюмени", команда Формэйшн Вера, вокал-группа "Санрайз", вокальный ансамбль "ПараФраз", вокальная группа "Фокус".

Специальные гости: артист Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана Денис Попов (труба). Заслуженная артистка России Вероника Думпе из Москвы - блистательная исполнительница сложнейших сопрановых партий и популярных классических вокальных композиций. Композитор и дирижер - Сергей Семушин, Москва. В концертной программе будет представлена вся палитра джазовых направлений.