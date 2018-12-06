Тюменские сыщики задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

| Фото: static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Гражданина, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств в отношении жителей юга тюменского региона задержали в Новосибирске сотрудники уголовного розыска Тюменской области, сообщает региональное УМВД России.

По версии следствия, 30-летний житель Новосибирска звонил пожилым гражданам, проживающим в Ишимском районе, представлялся сотрудником силовых структур и сообщал, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем фигурант называл номер счета, на который можно было перевести деньги, чтобы уладить все неприятности. На сегодняшний день оперативниками установлена возможная причастность задержанного к нескольким противоправным фактам.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено большое количество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, при помощи которых подозреваемый переводил и обналичивал денежные средства.

Установлено, что мужчина ранее 19 раз судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в январе. Возбуждено несколько уголовных дел по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории других субъектов РФ.

Сотрудники полиции напоминают, если с незнакомого номера звонит человек, представляется родственником или знакомым, заявляет, что попал в беду и просит денег - не поддавайтесь эмоциям. Обязательно перезвоните указанному человеку по имеющимся номеру телефона. Если дозвониться не получается, позвоните тем, кто проживает вместе с ним. Обязательно сообщите о подозрительном звонке в полицию. Это поможете задержать злоумышленников и сохранить деньги.