  • 6 декабря 20186.12.2018четверг
  • USD66,8242
    EUR75,7051
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер южный

Тюменские сыщики задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве

Происшествия, 14:58 06 декабря 2018

static.mvd.ru | Фото: static.mvd.ru

Гражданина, подозреваемого в серии дистанционных мошенничеств в отношении жителей юга тюменского региона задержали в Новосибирске сотрудники уголовного розыска Тюменской области, сообщает региональное УМВД России.

По версии следствия, 30-летний житель Новосибирска звонил пожилым гражданам, проживающим в Ишимском районе, представлялся сотрудником силовых структур и сообщал, что их родственник стал виновником дорожно-транспортного происшествия. Затем фигурант называл номер счета, на который можно было перевести деньги, чтобы уладить все неприятности. На сегодняшний день оперативниками установлена возможная причастность задержанного к нескольким противоправным фактам.

В ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружено большое количество сим-карт, мобильных телефонов и банковских карт, при помощи которых подозреваемый переводил и обналичивал денежные средства.

Установлено, что мужчина ранее 19 раз судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился в январе. Возбуждено несколько уголовных дел по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проверяется причастность фигуранта к аналогичным преступлениям на территории других субъектов РФ.

Сотрудники полиции напоминают, если с незнакомого номера звонит человек, представляется родственником или знакомым, заявляет, что попал в беду и просит денег - не поддавайтесь эмоциям. Обязательно перезвоните указанному человеку по имеющимся номеру телефона. Если дозвониться не получается, позвоните тем, кто проживает вместе с ним. Обязательно сообщите о подозрительном звонке в полицию. Это поможете задержать злоумышленников и сохранить деньги.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# задержание , мошенничество , телефон , уголовный розыск , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:58 06.12.2018Тюменские сыщики задержали подозреваемого в телефонном мошенничестве
14:25 06.12.2018Югорская группировка за незаконный оборот алкоголя предстанет перед судом
14:03 06.12.2018Житель Ишима задержан за кражу ливневых решеток
12:13 06.12.2018Неплательщик погасил долги после ареста автомобиля