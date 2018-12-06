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Названы номинанты премии "Событие года"

Общество, 16:48 06 декабря 2018

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

Церемония вручения премии "Событие года" журнала "КиноРепортер" прошла в кинотеатре "Иллюзион", сообщает Министерство культуры РФ.

Данная премия присуждается с 2011 года за самые яркие события в сфере кино и телевидения. В 2018 году награду вручили в восьми категориях.

Победителя главной номинации "Проект года" объявили главред журнала "КиноРепортер" Мария Лемешева и Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.

Cимвол премии - хрустальную звезду - вручили гендиректору оргкомитета ЧМ-2018 Алексею Сорокину.

Обладателем премии в номинации "Лучший актер" стал Павел Деревянко за работу в комедийном сериале "Домашний арест", а в номинации "Актриса года" победила Юлия Александрова за роль в сериале "Звоните ДиКаприо!".

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

В номинации "Телеперсона года" премию вручили журналисту, телеведущему Дмитрию Борисову.

В номинации "Мастер-класс года" хрустальную звезду получила семейная пара: кинооператор Анатолий Мукасей и советская и российская актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист Светлана Дружинина.

https://www.mkrf.ru/ | Фото: https://www.mkrf.ru/

"Открытием года" признан актер Алексей Смирнов за работу в фильме "История одного назначения" и сериале "Садовое кольцо".

В номинации "Прорыв года" награжден кинорежиссер Жора Крыжовников за сериал "Звоните ДиКаприо!".

"Хитом года" признан Филипп Киркоров, звезду он получил за песню "Цвет настроения синий".

Добавим, премия за достижения в области кино и телевидения "Событие года" учреждена в 2011 году. Впервые за семь лет награждение прошло под новым брендом - церемонию провел первый российский глянцевый журнал о кино "КиноРепортер".

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# кино , Министерство культуры РФ , номинации , премия , телевидение

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