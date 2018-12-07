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На Ямале открылся зимник Уренгой - Красноселькуп

Общество, 13:26 07 декабря 2018

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Зимник Уренгой – Красноселькуп открылся для полноприводных авто массой до 30 тонн с ночью 7 декабря, сообщает правительство ЯНАО.

Такое решение принято по итогам работы комиссии в составе представителей подрядной организации, МЧС, ГИМС, ГИБДД и Дорожной дирекции ЯНАО, которая обследовала трассу зимника 6 декабря. Зимник соответствует всем нормам и правилам безопасности, установлены все необходимые дорожные знаки, сигнальные вехи, смонтированы КПП.

Открытие еще трех зимников планируется не раньше 20 декабря.

В период закрытия зимников по погодным условиям на них будут нести дежурство сотрудники охранных предприятий для соблюдения режима работы зимней автомобильной дороги. КПП зимников оборудованы средствами фото- и видеофиксации.

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# зимники , Ямал

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