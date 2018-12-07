Тюменская гимнастка взяла золото "Олимпийских надежд"

Юная тюменка Алина Пятилетова завоевала первое место в многоборье на Всероссийских соревнованиях "Олимпийские надежды" по спортивной гимнастике. На турнире, проходившем в Брянске, воспитанница СДЮСШОР № 1 стала лучшей из 56 участниц.

Как рассказали в спортивной школе, Пятилетова, которой девять лет, добилась успеха, состязаясь по программе второго разряда. Подопечная тренеров Светланы Селезнёвой и Анастасии Латынцевой выиграла и отдельные виды. Лучше всех она выступила в упражнениях на бревне и брусьях. А в опорном прыжке заняла второе место. Эти результаты принесли сибирячки победу в многоборье.

Серебро досталось воронежской гимнастке Анастасии Кошевой. Бронзу заслужила москвичка Елизавета Воробьёва.