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Тюменская гимнастка взяла золото "Олимпийских надежд"

Общество, 12:53 07 декабря 2018

Юная тюменка Алина Пятилетова завоевала первое место в многоборье на Всероссийских соревнованиях "Олимпийские надежды" по спортивной гимнастике. На турнире, проходившем в Брянске, воспитанница СДЮСШОР № 1 стала лучшей из 56 участниц.

Как рассказали в спортивной школе, Пятилетова, которой девять лет, добилась успеха, состязаясь по программе второго разряда. Подопечная тренеров Светланы Селезнёвой и Анастасии Латынцевой выиграла и отдельные виды. Лучше всех она выступила в упражнениях на бревне и брусьях. А в опорном прыжке заняла второе место. Эти результаты принесли сибирячки победу в многоборье.

Серебро досталось воронежской гимнастке Анастасии Кошевой. Бронзу заслужила москвичка Елизавета Воробьёва.

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# гимнастика

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