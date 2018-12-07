Фестиваль боевых искусств стартует в Тюмени

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Фестиваль боевых искусств стартует в СДЮСШОР № 3 (ул. Садовая, 109/1) 8 декабря, начало в 12 часов, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

На ковер выйдут профессионалы и любители савата (французского бокса), кудо, тайского бокса, рукопашного боя и двух видов тхэквондо. Тюменским спортсменам составят конкуренцию гости из Тобольска и Бердюжского района.

В программе двух дней: 8 декабря – соревнования по тхэквондо ИТФ, тхэквондо МФТ и тайскому боксу. 9 декабря – состязания по рукопашному бою, кудо, савату, тайскому боксу (финалы). Начало всех поединков в 10 часов.

Соревнования пройдут среди юношей и девушек в возрастных категориях от 10 до 13 лет, а так же среди юниоров и юниорок в возрасте от 14 до 17 лет.

В состязаниях по тхэквондо МФТ сразятся воспитанники тюменских спортивных центров "Авангард", "Контакт", "Вероника", клубов "Хваран", "Тайфун", "Сибирь" и школы боевых искусств "Дао Гармонии".

В поединках по савату выступят воспитанники спортивных секций клуба детского творчества им. А. М. Кижеватова, православного спортивного клуба "Пересвет", фитнес-клуба "Амиго", детско-юношеского центра "Орфей".

Тхэквондо ИТФ представят юные спортсмены из детско-юношеских центров "Пламя", "Фортуна", "Контакт", из клуба "Торнадо" и федерации тхэквондо ИТФ Тюменской области.

В рукопашных боях от Тюмени сразятся бойцы спортивных центров "Бригантина", "Фортуна", "Пламя", "Град", клубов им. А. М. Кижеватова, "ТюменьТопТим", президентского кадетского училища, а также спортсмены из ДЮСШ № 1 город Тобольска и ДЮСШ Бердюжского района.

Тайский бокс представят клубы тайского бокса "Раджа файт", "Чемпион", "Файтерс" и клуб единоборств "Раджа файт.

В соревнованиях по кудо на татами выступят представители федерации кудо города Тюмени.