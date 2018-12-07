Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень-Омск

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Пять человек пострадали в ДТП на 91 км трассы Тюмень-Омск утром 7 декабря, сообщает областная ГИБДД.

В районе Заводоуковска столкнулись автомобили Hyundai Solaris и Renault Sandero. По информации пресс-службы госавтоинспекции, по предварительным данным, водитель Hyundai, жительница Называевска Омской области выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение с Renault Sandero.

В аварии пострадали: водитель Hyundai Solaris, 43-летняя водитель Renault Sandero, жительница Ялуторовска и трое ее пассажиров.

Все пострадавшие госпитализированы в больницу Заводоуковска.

"В областную больницу №12 было доставлено пять пострадавших, состояние всех оценивается как тяжелое и крайне тяжелое. Трое пациентов получают всю необходимую медицинскую помощь в условиях реанимации, двое из них - в коме. Характер травм в большей степени связан с черепно-мозговыми травмами. Еще у двоих госпитализированных - множественные переломы, в том числе у одного - ребер, осложненные пневмотораксом", - поделилась пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.