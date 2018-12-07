  • 7 декабря 20187.12.2018пятница
  • USD66,7377
    EUR75,6071
  • В Тюмени -10..-12 С 2 м/с ветер юго-восточный

Гражданина Кыргызстана будут судить в Тюмени за фальшивые паспорт и права

Происшествия, 16:32 07 декабря 2018

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

23-летнего гражданина Республики Кыргызстан будут судить в Тюмени за фальшивые права и паспорт, приобретенные в Москве у метро, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 20 ноября 2018 года в третьем часу ночи сотрудники ДПС на ул. Республики остановили автомобиль Daewoo Nexia под управлением обвиняемого. Для проверки документов водитель предъявил водительские права и паспорт, которые вызвали подозрение. На вопрос, где он получал документы, ответил, что в Москве у метро, так как свои утерял. Паспорт и права были изъяты, а водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# водитель , подделка , права , прокуратура , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:32 07.12.2018Гражданина Кыргызстана будут судить в Тюмени за фальшивые паспорт и права
14:54 07.12.2018У жителя Тюмени изъято более девяти тысяч бутылок контрафактного алкоголя
14:21 07.12.2018Жители Тюмени подозревается в убийстве знакомого
12:56 07.12.2018Пять человек пострадали в ДТП на трассе Тюмень-Омск