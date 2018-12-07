Гражданина Кыргызстана будут судить в Тюмени за фальшивые паспорт и права

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23-летнего гражданина Республики Кыргызстан будут судить в Тюмени за фальшивые права и паспорт, приобретенные в Москве у метро, сообщает региональная прокуратура.

Как следует из материалов уголовного дела, 20 ноября 2018 года в третьем часу ночи сотрудники ДПС на ул. Республики остановили автомобиль Daewoo Nexia под управлением обвиняемого. Для проверки документов водитель предъявил водительские права и паспорт, которые вызвали подозрение. На вопрос, где он получал документы, ответил, что в Москве у метро, так как свои утерял. Паспорт и права были изъяты, а водитель доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье для рассмотрения по существу.