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В схемы маршрутов № 17 и № 30 внесены изменения

Общество, 16:54 07 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В схемы маршрутов № 17 "мкр. Восточный – ул. Метелевская" и № 30 "мкр. Восточный – Государственный аграрный университет" внесены изменения с 8 декабря, сообщает Тюменьгортранс.

В маршруты включен новый промежуточный остановочный пункт "проезд Монтажников", расположенный на ул. 30 лет Победы, в районе дома № 138а.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюмень. Транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановочных пунктах.

Со схемами маршрутов можно ознакомиться, скачав файл.

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# автобусы , изменения , маршрут , Тюменьгортранс

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