Семейство страусов на тюменской ферме ожидает потомство

| Фото: ферма "Тюменский страус" | Фото: ферма "Тюменский страус"

У семьи страусов Эму, проживающей в окрестностях села Чикча, начался брачный период. Птенцы появятся на свет в марте. Об особенностях содержания австралийских птиц в северных широтах рассказала хозяйка фермы Наталья Демченко.

"Несмотря на сибирские морозы самцы Эму ведут себя как на родине, где сейчас наступила весна. В прошлом году яйца отложили уже в ноябре. В этом чуть припозднились – ждем в декабре", - отметила она.

Сейчас на ферме два самца Эму и одна самка. Поменяв гражданство, австралийские страусы поменяли и ряд своих привычек. В природе самец Эму имеет старается привлечь внимание большого количества самок, а затем заботится о потомстве.

"Она откладывает яйца в гнезда, подготовленные обоими кавалерами, которые и высиживают птенцов в течение 50-60 дней. Так что в этом году пополнения в семье Эму ждут ближе к международному женскому дню 8 марта. Но не все мальчики-Эму одинаково беспокоятся о своем потомстве. Один сам садится на гнездо, а второй – переложил эти хлопоты на хозяев фермы", -поделилась Демченко.

Страусиная ферма в Чикче была открыта в 2009 году, для желающих здесь проводят познавательные экскурсии.

Борис Олейник