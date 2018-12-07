"Анлим-ИТ": действуем в интересах национальных стратегических задач

| Фото: пресс-служба компании «Анлим-ИТ" | Фото: пресс-служба компании «Анлим-ИТ"

Компания "Анлим-ИТ присоединилась к масштабному федеральному проекту, а сотрудники выступили менторами для самых талантливых молодых людей Тюменской области в 2018 году.

"Губернаторская школа" – уникальный проект, призванный развивать способности и таланты активных, амбициозных ребят от 14 до 17 лет. Реализуется он в рамках всероссийской инициативы "Кадры будущего для регионов", работающей в семи пилотных регионах России, среди которых и Тюменская область.

Надо сказать, что "Губернаторская школа" – это не "большой слет мечтателей о прекрасном будущем", а когорта молодых людей с довольно конкретными взглядами, идеями и предложениями. По результатам открытого отбора более 140 человек были допущены к следующим этапам. Дальше ребят ждут индивидуальные образовательные программы, общение с выдающимися людьми, стажировки и профессиональные пробы. А итогом длительной, кропотливой работы станет защита разработанных командных проектов и их практическое внедрение.

На помощь школьникам и студентам в успешной самореализации пришли опытные наставники. Группа менторов состоит из 18 представителей политической, научной и профессиональной элиты региона, среди которых руководители и ведущие специалисты самых разных организаций от чиновников государственного сектора до экспертов из бизнес-сообщества. Вместе с наставниками в процесс включены также 12 тьюторов – это студенты вузов, участники педотрядов, помогающие выстроить организационный процесс.

К правительственному проекту по подготовке кадров будущего присоединилась и команда экспертов компании "Анлим-ИТ" во главе с генеральным директором Максимом Овсянниковым. "Мы разделяем большую значимость данной инициативы, - отмечает руководитель. - Каждый должен понимать, что главным ресурсом для успешного социально-экономического развития города, региона и государства в целом сегодня являются люди, поэтому считаю не просто необходимым, но и обязательным вложение инвестиций в человеческий капитал. Подрастающее поколение – это именно те люди, которые завтра будут стоять "у руля". Участие в таком важном деле большая честь для нас, поэтому мы с удовольствием присоединились к участию в данном проекте и, безусловно, со всей ответственностью отнесемся к своей почетной миссии".

Один из этапов "школы" собрал всех участников в детском центре "Олимпийская ребячка". Здесь юные дарования разделились на команды, которым в течение смены предстояло разработать проекты по ключевым направлениям развития региона. Группа единомышленников, пожелавшая работать под наставничеством Максима Владимировича, также презентовала ему свой проект в области информационных технологий.

Образовательная программа для участников "Губернаторской школы" от нашей компании представляет собой цикл встреч, где спикерами выступают не только эксперты "Анлим-ИТ", но и приглашенные коллеги из партнерских организаций.

Одна из таких встреч прошла 28 октября. Очередное занятие открыл Максим Овсянников мотивирующей коуч-сессией, чем настроил ребят на плодотворную работу. Следующим спикером выступил представитель МФЦ ТО Дмитрий Сальников, раскрыв актуальную на сегодня тему о работе проектных групп по Scrum-технологии и методике Agile. А завершил практикум рассказ о чистоте кода Дмитрия Волкова, руководителя по разработке программных решений компании "Анлим-Софт".

Безусловно, через подобные установочные сессии и мастер-классы менторы делятся бесценным опытом и наставляют будущих профи в сфере IT, передавая накопленные знания и направляя в правильное русло. Но и наставники, и, что гораздо важнее, молодые люди отдают себе отчет в том, что детальная проработка и реализация проектов должна лежать на плечах самих учеников "Губернаторской школы". И только тогда положительные результаты не заставят себя ждать, и общими усилиями нам удастся подготовить достойные кадры будущего.