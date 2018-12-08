Молодой тюменец прописал в родительской квартире 411 мигрантов

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В Тюмени прокуратура направила в суд уголовное дело о За фиктивную регистрации 411 мигрантов будут судить жителя Тюмени. Уголовное дело направлено в суд, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее судимый 19-летний тюменец обвиняется по статье 322.3 УК РФ, то есть фиктивная постановка на учет иностранного гражданина.

Как выяснилось, в 2018 году молодой человек за фиктивную регистрацию 10 граждан Кыргызстана в квартире, где он проживал с родственниками, был осужден к штрафу в 5 тыс. рублей. Штраф тюменец так и не оплатил.

С февраля по август 2018 года обвиняемый в той же квартире поставил на учет 411 мигрантов из Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Украины. Было возбуждено второе уголовное дело.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы дела в суд. Тюменцу грозить штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, а также лишение свободы на срок до 3 лет.