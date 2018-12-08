Тюменские футболисты вернутся из отпуска в январе
Игроки тюменской футбольной дружины выйдут из отпуска 9 января 2019 года и проведут втягивающий сбор на стадионе "Геолог", сообщает футбольный клуб "Тюмень".
После 24 матчей лиги и трех поединков Кубка России наибольшее количество острых передач отдал полузащитник Владимир Лешонок. Опытный игрок, выступавший в московском "Спартаке", 31 раз отдавал разрезающую передачу. 12 острых точных презентов для партнеров отдали Никита Теленков и покинувший клуб Максим Лаук.
Наивысший процент точности паса показывает капитан Иван Чудин, в сезоне действовавший на позиции центрального защитника и классического "опорника". Показатель Чудина – 89%. В среднем за 90 минут: 42 паса из 47 точны. Из игроков атаки лучшая точность у Игоря Леонтьева.