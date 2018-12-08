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С 9 декабря в Тюменской области вводится новый график движения пригородных поездов

Общество, 16:01 08 декабря 2018

из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы ОАО "РЖД" во "ВКонтакте"

С 9 декабря на сети российских железных дорог вступит в силу новый график движения пассажирских поездов на 2018-2019 годы, сообщает "Свердловская пригородная компания".

Скорректировано время отправления ряда пригородных поездов на территории Тюменской области. Изменения произведены с учетом пожеланий пассажиров.

Пассажирам напоминают, что ознакомиться с актуальным расписанием пригородных поездов можно на официальном сайте Свердловской пригородной компании www.svrpk.ru, на информационных стендах железнодорожных станций и остановочных пунктов, а также в мобильном приложении "Пригород".

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# пригородные поезда

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