Третью очередь "Ямал СПГ" запустят 11 декабря

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Третья очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена 11 декбря, сообщает ИА "Север-пресс".

Проект выйдет на проектную мощность на год раньше срока. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил в Салехарде на открытии Международного циркумполярного конгресса "Арктический медиамир" 10 декабря.

Проект "Ямал СПГ" имеет ключевое значение для российской СПГ-индустрии и является одним из крупнейших в мире. Благодаря запуску третьей линии завод выйдет на свою проектную мощность — 16 млн тонн производства СПГ в год.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — компании "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая и одна на 1 млн тонн.