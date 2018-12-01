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Третью очередь "Ямал СПГ" запустят 11 декабря

Экономика, 16:43 10 декабря 2018

sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Третья очередь завода "Ямал СПГ" будет запущена 11 декбря, сообщает ИА "Север-пресс".

Проект выйдет на проектную мощность на год раньше срока. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил в Салехарде на открытии Международного циркумполярного конгресса "Арктический медиамир" 10 декабря.

Проект "Ямал СПГ" имеет ключевое значение для российской СПГ-индустрии и является одним из крупнейших в мире. Благодаря запуску третьей линии завод выйдет на свою проектную мощность — 16 млн тонн производства СПГ в год.

"Ямал СПГ" реализует проект строительства завода сжиженного природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — компании "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запланированы три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая и одна на 1 млн тонн.

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# Дмитрий Артюхов , завод , СПГ , Ямал

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