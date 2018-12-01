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Прокурор области встретится с жителями округов Тюмени

Общество, 08:29 11 декабря 2018

www.tumentoday.ru | Фото: www.tumentoday.ru

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров проведет личный прием жителей Центрального и Калининского округов Тюмени 13 декабря с 15 до 17 часов 30 минут, сообщает региональная прокуратура.

Прием будет организован в прокуратуре Центрального округа Тюмени по адресу: Тюмень, ул. Ялуторовская, 42а.

14 декабря с 14 часов 30 минут до 16 часов 30 минут прокурор Владимир Владимиров проведет личный прием граждан Ленинского округа по адресу: Тюмень, ул. Котовского, 65.

Все поступившие обращения будут проверены, при наличии оснований приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

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# Владимир Владимиров , прием граждан , прокуратура

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