Первый звездный дождь в новом году тюменцы могут увидеть без телескопа

| Фото: shraibikus.com | Фото: shraibikus.com

Первый звездный дождь в новом 2019 году будет особенно сильным в ночь с 3 на 4 и с 4 на 5 января. Этот метеорный поток Квадрантиды, открытый в 1825 году, лучше всего виден в широтах, расположенных севернее 51 градуса. Тюмень находится на 57,10 градусе.

Как рассказал член правления Евро-Азиатского астрономического общества (профессиональных астрономов России и стран бывшего Советского Союза) Международного астрономического союза Владимир Якименко из Тюмени, такие ежегодные метеорные потоки можно увидеть невооруженным глазом.

"Поток звездной пыли действительно ожидается мощный, но это мелкие частицы, сгорающие в атмосферном покрывале. Мы видим как яркие вспышки лишь самые крупные. Даже небольшая облачность в ночном небе скроет их от глаз", - пояснил Владимир Якименко.

По данным портала Астронет, главными астрономическими событиями 2019 года станут полное солнечное и полное лунное затмения. Всего в новом году на Земле произойдут три солнечных (всех видов: частное, полное и кольцеобразное) и два лунных (полное и частное) затмения.

Суперлуние - полное лунное затмение, совпавшее с полнолунием, - ожидается 21 января. Следующего полного лунного затмения придется ждать более двух лет. В тюменском регионе суперлуну можно будет наблюдать только в северных округах.

Ирина Кургузова