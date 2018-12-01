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Сеть автомобильных дорог, подведомственных Уралуправтодору, увеличилась на десять процентов

Общество, 17:27 10 декабря 2018

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Протяженность сети автомобильных дорог, подведомственных Уралуправтодору, увеличилась на 10 %: с 2 тыс. 13 до 2 тыс. 234 км, сообщает управление.

Участки автомобильных дорог в обход Камышлова и Казахстана, Екатеринбург – Косулино и Нефтеюганск – Сургут приняты в федеральную собственность.

"Работа по приему и передаче автомобильных дорог ведется нами в рамках оптимизации сети федеральных дорог не первый год, – сообщила начальник отдела имущественных отношений ФКУ "Уралуправтодор" Ольга Салех Агха. – Это длительная и довольно сложная процедура, требующая взаимодействия ФКУ, Росавтодора, Росимущества с представителями субъектов Российской Федерации, с учреждениями, в оперативном управлении которых находится планируемое к передаче имущество".

Если раньше передача региональных дорог в федеральную собственность основывалась на обращениях губернаторов к руководству страны, в Минтранс и Росавтодор, то сейчас на первый план выходит вопрос о стратегической целесообразности приемки трасс в федеральную сеть. В частности, дороги принимаются в федеральную собственность согласно плану перспективного развития сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения Российской Федерации, одобренному в Красноярске 13 апреля 2018 года.

"Данный план основан на общих принципах федеративных отношений и учитывает особенности социально-экономического развития и транспортных потребностей, как отдельных регионов, так и страны в целом, целесообразность развития транспортного сообщения между регионами, финансовым возможностям федерального дорожного фонда и прогнозируемым экономическим и бюджетным эффектом", – уточнила Ольга Салех Агха.

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

В 2019 году планируется принять в федеральную собственность Южный обход Каменска-Уральского протяженностью 44,4 км (при одновременной передаче 22,4 км автодороги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган в собственность Свердловской области).

В планах также перераспределение автомобильных дорог в Белоярском, Пышминском, Богдановичском районах Свердловской области (после строительства обходов). В ближайшее время будет принята в федеральную собственность автомобильная дорога Нефтеюганск – Мамонтово протяженностью 20 км в Ханты-Мансийским автономном округе.

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# дороги , инфографика , Уралуправтодор , федеральная собственность

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