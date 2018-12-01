Ямальский фотограф стал лауреатом конкурса "Самая красивая страна"

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Ямальский фотограф Владимир Кушнарёв стал лауреатом IV фотоконкурса "Самая красивая страна". 7 декабря Русское географическое общество объявило победителей, сообщает РГО.

Владимира Кушнарёва из пос. Восяхово Шурышкарского района отметили за фото "Охотник" в номинации "Коренные и малочисленные народы России".

В номинации "Россия с высоты птичьего полёта" победил Вадим Балакин, фото "Дама в платье", Волчихинское водохранилище, Свердловская область:

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Номинация: "Мир в наших руках" - Виталий Берков, фото "Детство", озеро Карасиное, город Артём, Приморский край:

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Номинация: "Культурное наследие" - Владимир Орлов, фото "Пасха", Свято-Введенский Толгский женский монастырь, город Ярославль, Ярославская область:

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Номинация: "Макромир" - Валерия Зверева, фото "А ледоруб-то забыл...", Солнечногорский район, Московская область:

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Номинация: "Эти забавные животные" - Андрей Гилёв, фото "Четырёхглазый сыч", Государственный природный биосферный заповедник "Ростовский", Ростовская область:

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Номинация: "Пейзаж" - Александр Рыбин, фото "Вечер на Ладоге", мыс Осиновец, Ладожское озеро, Ленинградская область:

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Номинация: "Дикие животные" - Михаил Нитишинский, фото "Отражение", национальный парк "Русская Арктика", архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область:

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Номинация: "Птицы" - Олег Знобищев, фото "Полетели", Астраханская область:

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Номинация: "Подводный мир" - Андрей Шпатак, фото "Подводный цветок медузы", бухта Рудная, Приморский край:

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Номинация: "Россия в лицах" - Виктор Сильнов, фото "Взгляд победителя", город Пенза, Пензенская область:

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Номинация: "Пещеры" - Андрей Горбунов, фото "Ординская пещера", Ординская пещера, село Орда, Ординский район, Пермский край:

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Специальный приз: "Лучший юный фотограф" - Аглая Цидулко, фото "Остров Рейнеке", остров Рейнеке, Приморский край:

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Главный приз в каждой номинации – 250 тыс. рублей.

Награды победителям вручили президент Русского географического общества Сергей Шойгу, искусствовед, генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, лётчик-космонавт Сергей Рязанский, фотограф, член жюри "Самой красивой страны" Иван Куринной и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

IV фотоконкурс "Самая красивая страна" проходил с 19 декабря 2017 года по 3 апреля 2018 года. За это время на портал photo.rgo.ru поступило более 45 тыс. снимков.

Русское географическое общество проводит фотоконкурс "Самая красивая страна" с 2015 года. Это масштабный медиапроект, в котором могут участвовать и профессионалы, и любители. За четыре года он стал всенародным: на официальный портал загрузили около 400 тыс. снимков.

В правилах творческого соревнования нет ограничений по возрасту и месту жительства участников. Главное условие конкурса – все фотографии должны быть сделаны на территории России.

1 октября 2018 года стартовал прием работ на пятый, юбилейный, фотоконкурс "Самая красивая страна". В нём 12 номинаций. В рамках нового конкурса проходит отдельное творческое состязание "Самая красивая страна глазами детей". Его участниками могут стать юные фотографы в возрасте от 5 до 16 лет включительно. Они соревнуются в пяти номинациях.