Яндекс назвал самые популярные запросы 2018 года

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Чемпионат мира по футболу и зимняя Олимпиада в Пхенчхане – главные события для россиян в 2018 году по данным Яндекса, сообщает РИА Новости.

Среди персон, которые привлекли внимание россиян в уходящем 2018 году, на первом месте в поиске - вратарь российской сборной по футболу Игорь Акинфеев, далее идет российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и замыкает тройку лидеров футболист Артем Дзюба.

В категории новинок Яндекса самыми популярными стали смартфоны Huawei, Samsung и iPhone. Как отмечают в компании, сопоставимый интерес у россиян вызвала только новая Lada Granta.

В категории "Телешоу" первые две строчки заняли "Замуж за Бузову" и "Холостяк" с Егором Кридом. В числе самых частых запросов — песни и танцы, два ток-шоу, две передачи про радикальную трансформацию и "Битва экстрасенсов".