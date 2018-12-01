В лесах Тюменской области проходят предновогодние рейды

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92 рейда прошло в лесах Тюменской области за первую неделю предновогоднего патрулирования, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Сотрудники департамента, ГКУ "Тюменьлес" и областного УМВД по 29 декабря будут следить за сохранностью хвойных молодняков, лесных культур и плантаций во всех 22 лесничествах области.

В рамках сотрудничества с полицией и ГИБДД подготовили и согласовали графики дежурств на передвижных и стационарных постах, утверждены маршруты патрулирования. В случае обнаружения незаконных рубок нарушителей привлекут к ответственности.

В предновогодний период 2017 года лесные инспекторы за незаконной рубкой задержали двух нарушителей. Одного привлекли к административной ответственности, другого - к уголовной.

Департамент лесного комплекса напоминает, что самовольная рубка, повреждение, выкапывание деревьев и кустарников запрещены законом. Виновные обязаны выплатить административный штраф.