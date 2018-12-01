  • 11 декабря 201811.12.2018вторник
  • USD66,2416
    EUR75,7075
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер юго-западный

В лесах Тюменской области проходят предновогодние рейды

Общество, 13:48 11 декабря 2018

rosleshoz.gov.ru

92 рейда прошло в лесах Тюменской области за первую неделю предновогоднего патрулирования, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

Сотрудники департамента, ГКУ "Тюменьлес" и областного УМВД по 29 декабря будут следить за сохранностью хвойных молодняков, лесных культур и плантаций во всех 22 лесничествах области.

В рамках сотрудничества с полицией и ГИБДД подготовили и согласовали графики дежурств на передвижных и стационарных постах, утверждены маршруты патрулирования. В случае обнаружения незаконных рубок нарушителей привлекут к ответственности.

В предновогодний период 2017 года лесные инспекторы за незаконной рубкой задержали двух нарушителей. Одного привлекли к административной ответственности, другого - к уголовной.

Департамент лесного комплекса напоминает, что самовольная рубка, повреждение, выкапывание деревьев и кустарников запрещены законом. Виновные обязаны выплатить административный штраф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# департамент лесного комплекса , охрана лесов , патрулирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 11.12.2018Гонщики NEFTEGAZ Engineering оказались быстрее пилотов из Москвы и Екатеринбурга
14:32 11.12.2018Богемная рапсодия - самая популярная песня XX века
13:48 11.12.2018В лесах Тюменской области проходят предновогодние рейды
13:15 11.12.2018Судебные приставы взыскали ущерб с компании, затопившей квартиру тюменки