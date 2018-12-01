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Праздник рукоделия пройдет в ТРЦ "Остров"

Общество, 08:07 12 декабря 2018

www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Празднике рукоделия пройдет в ТРЦ "Остров" (ул. Федюнинского, 67) 16 и 30 декабря, сообщают организаторы.

В торговом центре развернется ярмарка, пройдут бесплатные творческие мастер-классы.

На ярмарке будут представлены авторские украшения и стильные аксессуары, сувениры, игрушки, куклы, мыло, шапочки, изделия из глины, дерева, камней, бисера, вязание, шитье, канзаши, декупаж, пэчворк, изделия из скрапбукинга, валяные вещи, картины из батика и атласных лент и многое другое.

Ярмарка 16 и 30 декабря пройдут с 10 до 22 часов на 1, 2, 3 этажах. Мастер-классы с 11 до 15 часов на 2 и 3 этажах.

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# мастер-класс , рукоделие , ТРЦ Остров , ярмарка

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