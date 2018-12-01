Ямальский кросс выйдет на зимние трассы

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Авторы проекта "Ямальский кросс" разработают зимние маршруты для любителей бега. Проект "Детского футбольного клуба Ямал" второй раз получил поддержку из фонда президентских грантов в размере 985 тыс. рублей, сообщает ИА "Север-пресс".

Реализация проекта началась летом 2018 года, он оказался востребованным, к нему присоединилось более 700 жителей Лабытнанги и соседних городов и поселков.

Авторы проекта хотят разработать зимние и так называемые "виртуальные" забеги, позволяющие поддерживать интерес к бегу в условиях Крайнего Севера зимой, когда тренировки и забеги возможны только в закрытом помещении. В летний период и осенью уже традиционно пройдут забеги на различные дистанции для разных целевых групп, на стадионе и на пересеченной местности.