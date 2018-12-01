Тюменцев приглашают поучаствовать в национальной премии "Хрустальный компас"

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Тюменцы могут претендовать на получение национальной премии "Хрустальный компас". Конкурс проводится по 11 номинациям: научное достижение, путешествие и экспедиция, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия, фоторабота, лучший региональный проект и другие.

"Хрустальный компас" вручается за лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия России, рассказал председатель экспертного совета премии, почетный президент Русского географического общества, академик Владимир Котляков.

Подать заявку можно на официальном сайте до 10 февраля 2019 года, после чего проекты рассмотрят члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях. Лидера номинации "Признание общественности" определит интернет-голосование.

Стать соискателем премии могут общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, а также независимые инициативные группы, общественные деятели и частные лица.

Проекты, реализуемые в Тюменской области, неоднократно становились финалистами и победителями этого конкурса. Так, в 2018 году в номинации "Гражданская позиция" лучшим признан ландшафтный ботанический парк "Ермаково поле" тоболяка Аркадия Елфимова. Общественники привели в порядок территорию бывшего дома отдыха в окрестностях Тобольска, высадили деревья и цветы. Теперь по саду проводят познавательные экскурсии.

Годом ранее в финал конкурса прошел тюменский фотограф Александр Романов, он представил на суд жюри проект "Белая земля", который иллюстрирует жизнь ненцев, их самобытность, оленеводство, культуру тундровых танцев.

По словам члена экспертного совета национальной премии, доктора биологических наук Николая Дроздова, победителей назовут в апреле. "Мы с большим интересом ждем новой заявочной кампании национальной премии "Хрустальный компас", поскольку каждый новый участник – это всегда открытие. Знакомясь с именами новых соискателей, мы видим, какая большая научная и просветительская деятельность ведется в регионах нашего бескрайнего Отечества. Мы рады новым ярким проектам, новым свершениям, новым научным достижениям", – отметил он.

Авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра в мае 2019 года.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО "Газпром".