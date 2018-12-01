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Тюменская компания стала победителем всероссийского конкурса социальных проектов

Общество, 18:24 11 декабря 2018

Тюменская торгово-промышленная палата | Фото: Тюменская торгово-промышленная палата

Тюменская компания "ФлексПром" стала победителем Всероссийского конкурса проектов "Социальный предприниматель-2018", сообщает Тюменская торгово-промышленная палата.

Компания, работающая в Ишиме, конкурировала с 40 претендентами на получение беспроцентных займов Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Директор компании "ФлексПром" Сергей Бушуев в Москве презентовал бизнес-проект "Переработка отходов". Его суть в экологичности и безопасном уничтожении твердых бытовых отходов в нескольких регионах Урала. Проект был создан в мае 2018 года и отправлен на рассмотрение специалистам Фонда региональных социальных программ "Наше будущее". Предприятие ведет активную работу по его реализации.

Коммерческий директор ООО "ФлексПром" Алексей Вяткин отметил, что компания уже приобрела помещение в Ишиме площадью 3,5 тыс. кв. метров на территории 1,5 га земли в асфальте с подведенной электроэнергией.

"Теперь ведутся переговоры с оператором Тюменской области по сбору отходов для приобретения ТБО, который образуется в Тюмени и последующей его переработки. Проект направлен на улучшение экологии региона, избавления от свалок и реализуется с применением отечественных технологий", - рассказал он.

Отметим, беспроцентные займы Фонда региональных социальных программ "Наше будущее" выдаются сроком до 7 лет с отсрочкой платежа на год. В 2018 году их получили 10 проектов из 8 регионов России на общую сумму 36 млн рублей.

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# Ишим , компания , конкурс , ТБО , Тюменская торгово-промышленная палата

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