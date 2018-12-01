Александр Моор: медицинские цифровые технологии помогают спасать человеческие жизни

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Тюменская область активно продвигается в направлении информатизации и цифровизации здравоохранения. Об этом заявил глава региона Александр Моор, выступая на форуме "Цифровые вершины 2018" в Москве.

"Пять лет назад мы очень серьезно начали заниматься цифровизацией здравоохранения, и к сегодняшнему дню приобрели солидный опыт в этой сфере. Мы создали единую региональную информационную медицинскую систему, которая охватывает сто процентов поликлиник и более 80 процентов стационаров", - рассказал губернатор, обращаясь к участникам форума, организаторами которого выступили Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и департамент информационных технологий города Москвы.

Все жители Тюменской области, когда-либо обращавшиеся в поликлиники, имеют электронные медицинские карты. Уже 39% пациентов записываются на прием к врачу через Интернет, 90% лабораторных анализов больных врачи получают в электронном виде. В 2019 году предстоит внедрить такую же систему для инструментальных исследований. В 2018 году 7,5 млн льготных рецептов выписано в электронном виде.

"В стационарах, которые уже подключены к единой региональной информационной медицинской системе, автоматизированы практически все управленческие процессы - кадры, учет лекарственных средств, оборудования, продуктов питания и так далее. В результате только в одном лечебном учреждении и только на оптимизации складского учета и закупок удалось достичь экономии в размере более 30 миллионов рублей в год", - сказал Александр Моор. Оптимизация кадровой и экономической служб позволила сэкономить около 9,7 млн рублей.

Зачастую использование современных информационных технологий помогает спасти жизнь больного. Все фельдшерско-акушерские пункты в Тюменской области оборудованы приборами, которые позволяют дистанционно передавать специалистам данные ЭКГ. Недавно благодаря такому прибору удалось диагностировать предынфарктное состояние 80-летнему пациенту, хотя никаких внешних признаков не было. Человека срочно доставили в больницу и сделали успешную операцию, рассказал губернатор.

Конечно, масштабный проект цифровизации здравоохранения невозможно было бы реализовать без высококвалифицированных кадров, отметил Александр Моор. Поэтому в Тюменском государственном университете была открыта базовая кафедра для подготовки IT-специалистов на платформе 1С, а студенты Тюменского государственного медицинского стали получать образование на базе современного программного обеспечения, используемого в регионе.

"Этот уникальный программный продукт целиком создан на отечественной базе. В 2016 году в Тюменской области начала работу компания "1С-Мединина-Регион", в которой создано 47 рабочих мест. При этом есть принципиальная договоренность с руководством компании о 10-процентной квоте для тюменских студентов", - сообщил губернатор.

Перед Тюменской областью, как и перед другими регионами, стоит очень важная и сложная задача - повысить продолжительность жизни населения и снизить смертность. Один из путей ее решения - объединение медицинских информационных систем, уверен Александр Моор.

"Врач скорой помощи, приезжая на вызов, должен видеть на планшете всю информацию о пациенте, имеющуюся в единой информационной системе: чем человек болел, в каких лечебных учреждениях состоит на учете, какое лечение получает, что ему противопоказано. При этом, в свою очередь, все данные о манипуляциях, проведенных врачом скорой помощи, попадают в амбулаторную карту пациента", - привел пример губернатор. Самое главное, что такой системный подход дает возможность анализировать и прогнозировать состояние пациента, корректируя лечение.

Отметим, что по итогам проходившего в рамках форума конкурса "Цифровые вершины" Тюмень стала лидером в номинации "Лучшее решение для умного города". Диплом победителя организаторы конкурса вручили Александру Моору.

Евгений Бабенко