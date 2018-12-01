Лучшим тюменским школьникам вручили паспорта граждан РФ

Тюменским школьникам вручили паспорта граждан РФ | Фото: ИА "Тюменская линия" Тюменским школьникам вручили паспорта граждан РФ | Фото: ИА "Тюменская линия"

22 тюменских школьника получили паспорт гражданина Российской Федерации на торжественной церемонии в Тюменской городской думе в день 25-летия Конституции 12 декабря.

В числе участников гражданско-патриотической акции "Мы - граждане России" - ребята, проявившие себя в общественной деятельности, учебе, спорте, творчестве.

"В 2018 году я стала призером олимпиады по русскому языку в УФО, сдала Кембриджский экзамен по английскому языку, учусь в физико-математическом классе, отличница. Новость о приглашении на торжество была неожиданной и очень приятной, этот день запомнится надолго", - рассказывает ученица 63 школы Тюмени Ангелина Розенберг.

Поздравляя школьников с государственным праздником и получением первого основного документа, глава города Руслан Кухарук отметил достижения ребят и выразил уверенность в том, что в будущем они приумножат силу и богатство региона и столицы Сибири.

"Приятно, что растут тюменцы, которые готовы отдавать себя делам, посвященным добру, которые развивают наш город, - сказал он. - Желаю, чтобы вы любили Тюмень, свою страну и росли настоящими патриотами. Будьте отзывчивыми и добрыми людьми, и добрые дела будут к вам возвращаться".

Воспоминаниями о том, каким волнительным и памятным стал день получения паспорта, поделилась мастер спорта СССР, заслуженный мастер спорта России по биатлону, чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира Галина Куклева. Она пожелала ребятам достигнуть своего олимпа и отдать дань родителям и педагогам.

"Ставьте цели, добивайтесь их, не забывайте родителей, наставников, и прославляйте свой край", - отметила она.

Роль родителей в воспитании тюменских чемпионов, отличников и активистов подчеркнул советник губернатора Тюменской области, член Союза писателей России Александр Новопашин. Он отметил, что школьники живут в динамичное время, открывающее множество возможностей.

"Вам повезло с родителями и наставниками. Сегодня открывается первая дверка во взрослую жизнь, вы получаете паспорта. Пусть ваш путь будет светлым и радостным", - сказал он.

С торжества школьники уходили с паспортами и подарками, которые им передал Дед Мороз.

Татьяна Ковалева