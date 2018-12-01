Мария Рудзевич: Тюменская область активно внедряет электронные сервисы

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Современные электронные сервисы в самых разных сферах создаются и действуют в Тюменской области. Об этом рассказала директор областного департамента информатизации Мария Рудзевич, выступая на форуме "Цифровые вершины 2018" в Москве.

"Весь автотранспорт, занятый перевозкой пассажиров, в том числе школьные автобусы, автомобили медицинских и социальных учреждений, учтен в единой информационной системе. В регионе введен электронный путевой лист. Только в первый год использования эта система позволила сэкономить 12 процентов пробега служебного автотранспорта органов власти и 23 процента расходов на горючее", - рассказала директор департамента.

Для жителей региона действует единый портал общественного транспорта, на котором можно получить информацию о всех автобусных маршрутах на территории региона, узнать график движения и приобрести билет. В электронном виде можно подать и заявку на социальное такси для маломобильных людей. В результате скорость подачи социального такси кратно возросла.

"Что касается обычных такси, сегодня тюменцы, используя мобильное приложение, могут по номеру транспортного средства получить информацию о наличии лицензии", - рассказала Мария Рудзевич.

Плодом эффективного взаимодействия органов власти с тюменскими IT-компаниями при реализации региональных проектов стали также информационная система обеспечения градостроительной деятельности, единая защищенная мобильная платформа, на базе которой создана линейка мобильных приложений "Медицина 72", "Образование 72", "ЖКХ 72", "Запись 72", а также информационная система "Электронная школа Тюменской области" с автоматизированной функцией организации школьного питания.

Напомним, организаторами форума "Цифровые вершины" выступили Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и департамент информационных технологий города Москвы. По итогам проходившего в рамках форума конкурса "Цифровые вершины" Тюмень стала лидером в номинации "Лучшее решение для умного города". Диплом победителя организаторы конкурса вручили губернатору Тюменской области Александру Моору.

Евгений Бабенко