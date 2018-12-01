На Ямале бездомная собака покусала ребенка

| Фото: Прокуратура Тюменской области | Фото: Прокуратура Тюменской области

Проверка по факту нападения собаки на несовершеннолетнего проведена в п. Тазовский, сообщает прокуратура Ямала.

Безнадзорная собака покусала ребенка, у него обнаружены раны правой теменной области и брови. Мальчик был вынужден пройти лечение от возможных последствий укусов.

Прокуратура в суд направило исковое заявление о взыскании с администрации муниципального образования компенсации причиненного ребенку морального вреда. Суд постановил взыскать 20 тыс. рублей.

После вступления судебного решения в законную силу денежные средства будут перечислены на счет ребенка.