Стартовал студенческий кубок "Управляй!"

| Фото: rsv.ru | Фото: rsv.ru

Студенческий кубок "Управляй!" стартовал 12 декабря, сообщают организаторы.

Победители кубка получат в наставники "Лидеров России". Программа наставничества была запущена на мероприятии по старту второго сезона студенческого кубка 12 декабря.

"В этом году мы расширили возможности, которые предоставляет конкурс "Управляй!". И одной из новинок станет программа наставничества. Возможность получить в наставники лучших управленцев страны – главный приз для участников конкурса "Лидеры России". Теперь получать консультации и перенимать опыт профессионалов смогут призеры и победители кубка", - отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель проекта "Лидеры России", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Запуск второго сезона прошел в рамках очной сессии, на которой победители конкурса "Лидеры России" 2017-2018 годов и финалисты кубка "Управляй!" познакомились с этапами программы и договорились о формате взаимодействия.

"Нам важно, чтобы проекты платформы "Россия – страна возможностей" постоянно взаимодействовали друг с другом. Запуск программы "Наставничество" – пример такого успешного взаимодействия", - добавил Алексей Комиссаров.

Зарегистрироваться для участия в кубке "Управляй!" могут студенты 3–4 курсов любого российского вуза и учреждения среднего профессионального образования.

Среди призов, которые разыгрывают организаторы конкурса – 10 грантов по 500 тыс. рублей на обучение в любом вузе страны, недельная стажировка в российской компании в Гонконге и другие призы. Лучшие участники смогут войти в национальную сборную и представить страну на мировом чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Managment Challenge.

В 2018 г. официальному старту кубка предшествовал масштабный подготовительный этап – информационно-тренировочные мероприятия, которые проходили в каждом из восьми федеральных округов с 16 октября по 27 ноября.