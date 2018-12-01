В тюменском Центре обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" нет очередей

| Фото: пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: пресс-служба АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

За оперативностью и высоким качеством услуг тюменцы уже привыкли обращаться в Центры обслуживания клиентов (ЦОК) нового формата, которые АО "Газпром энергосбыт Тюмень" открыло в городе в 2018 году.

Как сообщает пресс-служба компании, первый из них, разместившийся на ул. Хохрякова, 45, стал настоящей точкой притяжения для потребителей электроэнергии. С сентября по ноябрь 2018 года в ЦОК обратились около 13 тыс. горожан: в среднем ежедневно с понедельника по пятницу офис принимает до 150 человек.

Для того, чтобы популярность нового формата обслуживания не сказывалась на перегруженности клиентского офиса, уже в июне в Тюмени был открыт еще один Центр обслуживания клиентов АО "Газпром энергосбыт Тюмень" на ул. Дмитрия Менделеева, 12 — в районе активной многоэтажной застройки. Населению здесь предлагают такой же спектр услуг, как и в первом офисе, при этом время, проведенное здесь посетителями, сегодня не превышает 15-20 минут, и половина его — около девяти минут — приходится непосредственно на общение со специалистом. Такие показатели связаны с невысокой степенью загруженности офиса: так, за три осенних месяца новый ЦОК посетили в общей сложности около 3 тыс. 500 человек, ежедневно специалисты принимают по 35-40 клиентов. Фактически это означает полное отсутствие очередей.

В остальном ЦОК на ул. Дмитрия Менделеева, 12 работает по тем же высоким принципам клиентоориентированности, что и офис на ул. Хохрякова, 45: принцип "единого окна", реализованный здесь, позволяет за одно посещение решить несколько вопросов — будь то оплата электроэнергии, передача показаний приборов учета, получение консультаций. Кстати, многие из перечисленных операций сегодня можно выполнять через интернет-сервисы АО "Газпром энергосбыт Тюмень": в офисе для этих целей оборудован уголок самообслуживания, научиться пользоваться которым помогут консультанты — с тем, чтобы в дальнейшем потребители могли работать с онлайн-сервисами, не выходя из дома и достигая еще более существенной экономии времени.

Если же у горожан возникают какие-либо вопросы на тему энергоснабжения, с ними всегда можно обратиться в Центр обслуживания клиентов на ул. Дмитрия Менделеева, 12: благодаря постоянному контролю за повышением качества обслуживания, обеспечению комплексного подхода к предоставлению услуг, визит окажется максимально плодотворным и не займет много времени.