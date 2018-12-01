Некоторые участки трассы Екатеринбург - Тюмень закроют для движения этой ночью

Архивное фото ИА "Тюменская линия" Архивное фото ИА "Тюменская линия"

Участок федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень в районе деревни Дербыши полностью закроют для движения транспорта 13 декабря, сообщает "Уралуправтодор".

С полуночи до 0 часов 40 минут здесь будет производиться монтаж рамной конструкции системы стационарного контроля.

Объехать перекрытие легковой транспорт может через село Мичурино и деревню Большие Акияры с выездами на Р-351 на 295 километре и Р-254 "Иртыш" на 174 километре.

Водители, которые едут на легковом автомобиле в сторону Тюмени, смогут также объехать закрытый участок через поселок Московский и деревню Дербыши.

Также ведомство напоминает, что в ночь на 13 декабря на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень планируется закрытие движения транспорта в связи с проведением работ по установке надземных пешеходных переходов.

Для безопасного монтажа пролетного строения планируется полное закрытие движения: с полуночи на 40 минут на км 309+652 (у поворота на с. Гусево), с 1 часа 50 минут до 2 часов 40 минут закроют движение на км 307+171 (у поворота на д. Зубарева), с 3 часов 40 минут до 4 часов 20 минут работы будут вестись у поворота на д. Ушакова, с 5 часов 20 минут до 5 часов 40 минут -трасса будет перекрыта в районе поворота на д. Успенка.

Уралуправтодор просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать информацию при планировании своего маршрута.