За издевательства над сыном северянка получила условный срок

| Фото: СУ СК РФ по ЯНАО | Фото: СУ СК РФ по ЯНАО

Виновной в истязании и побоях малолетнего сына суд признал жительницу Тарко-Сале. Ранее судимая мать двоих детей злоупотребляла алкоголем и не работала, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствие и суд установили, что с февраля по август 2018 года 38-летняя местная женщина причиняла психические и физические страдания своему сыну 2012 года рождения.

Из собранных в ходе следствия материалов известно, что мать двоих малолетних детей ранее была неоднократно судима, не работает и по месту жительства характеризуется отрицательно, а также злоупотребляет спиртным.

Оценив ситуацию в семье и угрозы для жизни и безопасности детей, руководитель межрайонного следственного отдела принял меры: семья поставлена на профилактический учет как неблагополучная, женщину обязали пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Суда назначил северянке наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штраф в размере 60 тыс. рублей.