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Лжеследователь из Москвы выманил у ялуторовчанки деньги

Происшествия, 12:54 13 декабря 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 4 тыс. рублей перевела жительница Ялуторовска мошеннику, представившемуся следователем из Москвы. Злоумышленник рассказал женщине о возможности взыскать материальный ущерб с компании, где она заказывала таблетки для похудения, сообщает УМВД по Тюменской области.

После применения препарата у женщины возникли проблемы со здоровьем. "Следователь" рассказал, что для взыскания ущерба необходимо просто написать заявление, отправить почтой и оплатить его услуги.

Через терминал ялуторовчанка перевела на номер электронного кошелька необходимую сумму. На следующий день ей позвонил "адвокат" и сообщил, что сумма компенсации может составить 5 млн рублей. Но за каждый миллион ей следует перевести по 5 тыс. рублей. Женщина не стала перечислять деньги и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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# мошенничество , уголовные дела , Ялуторовск

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