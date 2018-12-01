Автор "Игры престолов" пишет финал "Песни Льда и Пламени"

| Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru | Фото: cdn-st1.rtr-vesti.ru

Американский писатель и сценарист Джордж Мартин пообещал завершить свою серию книг "Песнь Льда и Пламени", которая легла в основу сериала "Игра престолов". Об этом сообщает "Газета.ру" со со ссылкой на блог писателя.

Мартин напомнил поклонникам о скором выходе последнего сезона сериала, а также рассказал, что для его приквела под неофициальным названием "Долгая ночь" в настоящее время идет подбор актеров.

"Я вернулся в свою крепость одиночества и вернулся в Вестерос. Вы увидите ее не завтра и не на следующей неделе, но вы получите финал "Песни Льда и Пламени", — написал Мартин.