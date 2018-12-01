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ГИБДД ввела мораторий на изменения правил дорожного движения

Общество, 17:18 13 декабря 2018

гибдд.рф

МВД временно не будет вносить изменения в правила дорожного движения, сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация, что Госавтоинспекция ввела мораторий, потому что многочисленными поправками "всех замучили и запутали".

По словам руководителя Научного центра безопасности дорожного движения ведомства Дмитрия Митрошина, пока неизвестно, на какой срок ввели ограничение. Он также уточнил, что это решение касается только МВД.

В свою очередь, глава ГИБДД Михаил Черников отметил, что многие учащиеся в автошколах даже просят ввести дополнительный курс по изучению изменений в ПДД.

На прошлой неделе в России ввели новые дорожные знаки и разметку, которые дают приоритет велосипедисту. Тогда же разрешили не устанавливать знак "Шипы". Весной изменились правила прохождения техосмотра и ввели штраф за выезд и остановку на "вафельной" разметке.

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# правила дорожного движения

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