Драчев проконтролирует ситуацию с проверкой российских биатлонистов в Австрии

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Союз биатлонистов России подтвердил, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской Республики. Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов, сообщает СБР.

Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России уже связался с посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды.

Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств.

Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах.