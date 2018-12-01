  • 13 декабря 201813.12.2018четверг
  • USD66,4225
    EUR75,2168
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер западный

Драчев проконтролирует ситуацию с проверкой российских биатлонистов в Австрии

Спорт, 16:01 13 декабря 2018

biathlonrus.com

Союз биатлонистов России подтвердил, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции Австрийской Республики. Представители полиции провели опрос ряда российских спортсменов и специалистов, сообщает СБР.

Вопросы касались возможных нарушений антидопинговых правил, допущенных в период чемпионата мира-2017, который проходил в Хохфильцене.

Президент Союза биатлонистов России уже связался с посольством РФ в Австрии. Сотрудники и специалисты посольства оказывают всю необходимую помощь спортсменам и специалистам сборной команды.

Руководство Союза биатлонистов внимательно следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с тренерским штабом сборной. Владимир Драчев прибудет в расположение команды для личного контроля ситуации и хода разбирательств.

Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира, Кубке IBU и других международных турнирах.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Австрия , биатлон , Владимир Драчев , Союз биатлонистов России

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:12 13.12.2018"Россар" вырвал победу в матче первенства Тюмени
16:01 13.12.2018Драчев проконтролирует ситуацию с проверкой российских биатлонистов в Австрии
12:43 13.12.2018Тюменская лыжница стала второй на всероссийских гонках
12:21 13.12.2018"Тюмень-2" победила в Нижневартовске