Названы лучшие токари Тюменской области

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Работник тюменского завода "ГРОМ" Александр Павелкович - победитель номинации "Лучший токарь на станках с числовым программным управлением" регионального этапа конкурса "Славим человека труда!". Среди студентов первое место в конкурсе занял учащийся Тюменского индустриального университета Илья Кокорин.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Большом зале правительства Тюменской области 13 декабря.

Как отметил директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, отрадно, что в конкурсе принимали участие не только работающие специалисты, но и студенты.

"В 2018 году в конкурсе "Славим человека труда!" состязались представители пяти крупных машиностроительных предприятий региона и учащиеся опорного вуза. Все они продемонстрировали глубокие теоретические знания и серьезные практические навыки и умения. Благодаря таким мастерам своего дела тюменская промышленность уверенно смотрит в будущее, ведь у региональной экономики есть огромный потенциал для дальнейшего уверенного роста", - уверен он.

В региональном этапе конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в номинации "Лучший токарь на станках с числовым программным управлением" приняли участие 16 человек. Победители и призеры конкурса вместе с дипломами получили денежные вознаграждения.

Токарь Александр Павелкович и студент Илья Кокорин представят Тюменскую область на окружном этапе, который пройдет в Челябинске в 2019 году.

Напомним, конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" впервые прошел в Уральском федеральном округе в 2011 году, а в 2013 году он получил статус всероссийского.

Евгений Бабенко