Ялуторовского педофила отправили в колонию особого режима на 15 лет

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

К 15 годам колонии особого режима и принудительному лечению у психиатра осужден педофил, 10 лет назад надругавшийся над малолетней в Тюмени, сообщает прокуратура Тюменской области.

Ранее 42-летний житель Ялуторовского района неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в 2000 году был осужден за изнасилование.

13 декабря суд признал мужчину виновным в изнасиловании с угрозой убийством несовершеннолетней. Как следует из материалов дела, 16 июня 2008 года мужчина приехал в Тюмень в гости к сестре и в тот же день надругался над 8-летней девочкой, которую встретил на улице. Она направлялась в библиотеку по ул. Геологоразведчиков, чтобы сдать книгу.

Злоумышленник схватил ребенка за руку, и, угрожая ножом и убийством, насильно привел в лесополосу за железнодорожными путями, где надругался над ней. Уголовное дело было возбуждено в тот же день, но почти 10 лет преступление оставалось нераскрытым.

Вычислить педофила помогла появившаяся в 2018 году федеральная база данных геномной информации. Геномный профиль ялуторовчанина совпал с геномным профилем разыскиваемого за изнасилование малолетней. Насильника задержали в феврале 2018 года. Потерпевшая опознала его.

Летом 2018 года подозреваемый прошел экспертизу в московском Национальным медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии им. Сербского. Эксперты выявили у мужчины расстройство - сексуальное предпочтение детей. Его признали вменяемым, но нуждающимся в наблюдении и лечении.

Суд приговорил его к 15 годам в исправительной колонии особого режима и назначил осужденному принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.