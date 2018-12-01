Полиция Тюмени перейдет на усиленный режим работы в период праздников

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

На усиленный режим несения службы перейдут сотрудники УМВД России по Тюменской области с 20 декабря. В течение месяца полицейские будут обеспечивать общественный порядок на более 100 городских мероприятиях. Все патрули будут максимально приближены к местам массовых скоплений людей, сообщает администрация Тюмени.

Информация об этом прозвучала на заседании "круглого стола" в управе Ленинского административного округа. Участие в обсуждении помимо спасателей и сотрудников полиции приняли также представители развлекательных учреждений, предприятий общественного питания, торговли и гостиничного бизнеса.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тюменской области Руслан Валиуллин напомнил о правилах обеспечения пожарной безопасности в торговых центрах, ресторанах и кафе. Особое внимание уделили и паспортам антитеррористической защищенности. Этот документ должны иметь объекты, являющиеся местом массового скопления людей.

"В рамках антитеррористической защищенности проведены обследования более 80 торговых объектов. Специалисты потребительского рынка администрации города Тюмени готовы оказать консультативную помощь всем учреждениям, где выявлены замечания", – отметила директор профильного ведомства Елена Еремина.

Подводя итоги заседания, и.о. директора городского департамента безопасности жизнедеятельности Алексей Конышев призвал участников "круглого стола" принять актуальную информацию к сведению, отметив важность соблюдения правил безопасности, особенно в период новогодних и рождественский праздников.