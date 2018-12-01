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Житель Ишима украл у знакомого ноутбук

Происшествия, 16:38 17 декабря 2018

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Мужчину, подозреваемого в краже ноутбука, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило сообщение от 44-летнего ишимца о краже ноутбука. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Мужчина находился в гостях у своего знакомого. Дождался, когда хозяин уснет, и похитил ноутбук Lenovo. Похищенное планировал оставить себе.

Потерпевший утром обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей. Также установлена причастность задержанного к ряду аналогичных эпизодов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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# Ишим , кража

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