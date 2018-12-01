Житель Ишима украл у знакомого ноутбук
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Мужчину, подозреваемого в краже ноутбука, задержали в Ишиме, сообщает УМВД России по Тюменской области.
В полицию поступило сообщение от 44-летнего ишимца о краже ноутбука. Полицейские задержали 39-летнего местного жителя. Мужчина находился в гостях у своего знакомого. Дождался, когда хозяин уснет, и похитил ноутбук Lenovo. Похищенное планировал оставить себе.
Потерпевший утром обнаружил пропажу. Сумма ущерба составила около 15 тыс. рублей. Также установлена причастность задержанного к ряду аналогичных эпизодов.
По данному факту возбуждено уголовное дело.