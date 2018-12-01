Заезжий рыбак украл у деревенских жителей резиновую лодку

| Фото МЧС Томской области | Фото МЧС Томской области

Мужчин, подозреваемых в серии краж, задержали в Тобольском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

С конца сентября 2018 года в дежурную часть тобольской полиции поступил ряд сообщений о кражах имущества в дер. Савина. Злоумышленники в основном похищали имущество, которое в последующем можно сдать в пункты приема металла или продать третьим лицам.

Сотрудники уголовного розыска задержали лиц, подозреваемых в серии краж. 33-летний тоболяк приехал в деревню на рыбалку, проходя мимо частного дома, обратил внимание на открытую калитку. Мужчина проник в дом и похитил имущество на общую сумму 60 тыс. рублей. Среди похищенного оказались мотокультиватор, бензокосилка и резиновая лодка. С продажи похищенного имущества подозреваемый выручил 14 тыс. рублей.

Второй задержанный – 21-летний тоболяк, также решил поживиться на имуществе жителей деревни. Из строящегося дома злоумышленник похитил электрорубанок, бензокосу с бензопилой и культиватор. Сумма ущерба составила 60 тыс. рублей, с продажи похищенного он выручил только 14 тыс. рублей. Чуть меньше он выручил денег с продажи имущества, которое он похитил из другого дома. Бензопилу и шлифовальную машину он продал за 3 тыс. рублей.

Подозреваемые свою вину признали полностью. По данным фактам возбуждены уголовные дела.