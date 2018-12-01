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Тюменские ветераны футбола набирают очки

Спорт, 20:10 17 декабря 2018

Федерация футбола Тюменской области | Фото: Федерация футбола Тюменской области

Четвертый тур чемпионата Тюменской области по мини-футболу среди ветеранов прошел в Ялуторовске 15 декабря. На площадке местного СК "Атлант" прошло несколько встреч, сообщает региональная федерация футбола.

"Олимп" из Тюменского района поочерёдно одолел нижнетавдинскую "Тавду" (4:0) и "Старт" из региональной столицы (3:1). У победителей выделялся Олег Цурман, забивший по одному мячу в каждом матче. Местный "Тобол" уступил "Тюмени" - 0:4. В составе гостей дублем отметился Виктор Ярков. Хозяева площадки исправились в следующем поединке, обыграв "Фан Спорт" из областного центра – 6:3. Дважды у триумфаторов отличился Олег Раков. "Тюмень" неожиданно оказалась слабее "Старта" - 1:6.

На первом месте находится "Тобол", имеющий 12 очков. Вторую строчку занимает "Тюмень", набравшая на один балл меньше. На третьей строчке держится "Олимп", заработавший 10 очков.

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# ветераны , футбол , Ялуторовск

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