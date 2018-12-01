Ямальские зимники готовят к работе в новогодние праздники

| Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО | Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО

Дополнительная техника будет дежурить на напряженных участках дорог Ямала на период новогодних праздников, сообщает ИА "Север-пресс".

В теплых вахтовках люди смогут дождаться помощи, обогреться и выпить горячего чаю. Дополнительно будут дежурить тягачи на случай вытягивания автомобилей из заторов. Установлена персональная ответственность руководителей профильных ведомств за контролем над ситуацией, за зимниками закреплены ответственные специалисты.

Проводятся регулярные выезды на строящиеся зимники. Аналогичные проверки будут проводиться в период новогодних праздников. Утвержден график дежурства специалистов на рабочем месте в новогодние выходные, создана контактная группа с участием представителей заказчика и подрядчиков.

Подробная информация о режиме работы зимников размещается на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства, в соцсетях, доступна на интерактивной карте зимних автодорог окружной Единой картографической системы. На ней обозначены все зимники окружного значения, информация о текущем режиме и телефоны КПП. Интерактивная карта также доступна в виде приложения к смартфонам.