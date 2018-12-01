Тюменские биатлонисты завоевали серебро и бронзу на всероссийских гонках

| Фото: ЦСП72 | Фото: ЦСП72

Тюменские юниорские команды заняли второе и третье места во Всероссийских гонках по биатлону в Увате и Чайковском 16 декабря. На заключительном этапе спортсмены соревновались в эстафетах, сообщает ЦСП 72.

Сергей Демичев, Алексей Огорелков, Александр Мещеряков и Денис Таштимеров уступили коллегам из Санкт-Петербурга +27,7 секунды и тем самым оказались на втором месте пьедестала. Замкнула тройку лучших команда Мордовии.

Тюменское трио в составе Дарьи Харитоновой, Екатерины Санниковой и Ксении Жужговой завоевало бронзовые награды. Впереди оказались стреляющие лыжницы из Новосибирской области (2 место) и Красноярского края (1 место).