Тренировать память пожилым людям помогают фотоколлажи

| Фото: благотворительного фонда "Старшее поколение" | Фото: благотворительного фонда "Старшее поколение"

Тренировали собственную память и память пожилых людей с когнитивными нарушениями волонтеры 55+ на очередной встрече в рамках проекта "Ретротерапия с элементами реминисценции для граждан с деменцией", сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение". Занятие прошло в сервисном бюро для людей с деменцией, которое действует на базе Областного геронтологического центра.

Ранее активисты старшего поколения совместно с квалифицированными специалистами освоили новаторскую форму метода фототерапии, направленного на предупреждение и замедление темпа прогрессирования когнитивных расстройств у граждан пенсионного возраста.

Добровольцы с опытом и люди, страдающие деменцией, приступили к изготовлению фотоколлажей. Благодаря совместной работе, каждый участник погрузился в свои воспоминания, пытаясь припомнить хронологию событий, место, время и имена людей на фотоснимке.

По мнению психологов Областного геронтологического центра, подобный терапевтический процесс запускает механизм воспоминаний и тренирует когнитивную сферу участников проекта. Кроме того, фотографии являются "пусковыми кнопками" процесса реминисценции и позволяют улучшить результаты занятий в целом.

"Занятия вызвали у меня огромный интерес. Разглядывая фотографии, я действительно вспоминала милые сердцу моменты моей жизни", - рассказала участница проекта Мария Петровна.

На следующем занятии пожилые тюменцы применят еще одну практику - музыкальную терапию. Это поможет вызвать положительные эмоции, воспоминания и ассоциации.

Напомним, социальный проект является победителем всероссийского конкурса "Активное поколение" в Тюменской и Курганской областях. Организатор конкурса - Благотворительный фонд развития города Тюмени при поддержке Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.