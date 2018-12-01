Психолог Михаил Хасьминский рассказал, как вести себя родителям в период острого семейного кризиса

| Фото: организаторов форума | Фото: организаторов форума

Руководитель центра кризисной психологии, член Общественного Совета ФСИН Росcии Михаил Хасьминский принял участие в региональном форуме "Подростки, родители, рок-н-ролл" в Тюмени 15 декабря.

В интервью корреспонденту ИА "Тюменская линия" он рассказал, как вести себя родителям в период острого семейного кризиса и почему нельзя скрывать от детей смерть близких.

-Михаил Игоревич, одна из ваших специализаций — комплексная помощь и психологическая реабилитация людей, переживающих кризис. И я предлагаю поговорить о распространенном явлении в современном российском обществе — семейном кризисе. Количество разводов в России ежегодно увеличивается. В 2017 году на миллион браков пришлось более 600 тысяч разводов. Как вы считаете, с чем связано такое огромное число разводов ?

– Разводы — это следствие более сложных процессов в обществе: атомизации, эгоизма. Семья в основе своей предполагает жертвенность между членами. Не брать, а безвозмездно давать. Это основа семейных здоровых отношений. А если вместо того, чтобы жертвовать чем-то ради супруга, в отношениях людей рождается желание наоборот урвать, то часто и следует развод — следствие эгоизма. И самое трагичное, что даже ради ребенка люди идущие на развод не готовы поступиться своим эгоизмом.

– Но мы часто слышим постулат, что нельзя сохранять семью ради ребенка. Нередко ваши коллеги декларируют его, и подписываются под этим "лозунгом современности"?.

– Это безответственное и дешевое популистское заявление: "Не стоит сохранять семью ради ребенка". Ребенок — самое беззащитное и слабое существо, которое неминуемо травмируется при разводе родителей сильнейшим образом. По силе травмы, я сейчас поясню достаточно ярко, это тоже самое, что отрезать у него руку или ногу. Да, будет жить. Можно даже сделать технологичный протез, и он будет, например, ходить, возможно, даже и неплохо. Но тяжелейшая психологическая травма-то есть. Кроме того, у ребенка не будет модели поведения взаимоотношений в полной семье: как мама жертвует чем-то ради папы и наоборот. И он сам уже не в силах жертвовать, когда женится или выйдет замуж. Вот она цена вопроса — будущее ребенка.

А почему так говорят? Потому что одно дело оставить эгоизм и пытаться через силу преодолевать трудности, сохранять взаимоотношения, работать на позитивный, в том числе и для ребенка результат, взгревать это счастье из искр. А другое дело махнуть на все эти сложные, как кажется, действия и просто отмазку эту запустить "Нечего сохранять семью, ради ребенка".

Тотальный эгоизм ведет к тотальному вырождению и дегенерации целой нации. Но это в тоже время не веяние времени. Посмотрите на Кавказ. Там еще сильны традиционные ценности. Там осталось понятие жертвенного отношения супругов, ответственности мужа за семью. В данном социокультурном пространстве удалось это сохранить. Посмотрите, как результат там практически отсутствуют суициды, интернаты для престарелых, детские дома, и, как ни странно, преступлений, связанных с насилием, там совершается меньше.

– А как же публичные заявления психологов, что несчастливые родители в семье не смогут воспитать полноценных и счастливых детей? Уж лучше завершить брак, быть счастливыми по отдельности, чем несчастными, но вместе. Как вы относитесь к такому заявлению?

– Как к еще одному даже более дешевому и, повторю, популистскому. Давайте представим крестьянскую семью лет 200 назад. Чем занимались родители? Работали с утра и до ночи. Крестьянский труд — тяжелый, монотонный. И никакого тотального потребительского "счастья", экзальтированных чувств, постоянных признаний и всего такого там и близко не было, никто об этом даже и не думал. Потому что счастье — это не потребление эмоций, ощущений, впечатлений, а состояние души человека. Если у него в душе гармония, то вокруг него все будет гармонично. А если в душе страсти кипят, то хоть куда из семьи уйди, променяй на второго, третьего супруга, все равно будешь несчастным, и всех вокруг себя сделаешь такими же. Эти люди тогда это понимали. И счастье видели в другом – в том, как растут достойные дети, строятся на века дома, сажаются сады. В общем созидательное было счастье, а не экзальтированное и потребительское. Конечно, бывают редкие случаи, когда человек с учетом прежних ошибок, стал строить новые отношения, и у него это получилось. Но так происходит все же редко. А если и происходит, то говорит лишь о том, что скорее всего и в первых отношениях человек был готов к жертвенности.

– Если все же сохранить семью не удается, как правильно вести себя родителям по отношению к ребенку?

– Категорически нельзя использовать ребенка в своих интересах любому родителю в момент развода: шантажировать, выдавать ему негативную информацию о другом родителе. Ребенком нельзя манипулировать, пытаться задарить, избаловать, материально компенсировать ему свое отсутствие, неудобства, которые он испытал. К чему это приводит? К пресыщению. Ребенок вообще перестает чувствовать то, что ценно. А в дальнейшем это приведет к эгоизму ребенка, к его манипулированию уже взрослыми. Это, вероятно, самое ужасное. Важно понимать, даже если люди расстались, их отношения никак не должны отразиться на взаимодействии с ребенком. Общая система воспитания, ценностей, поддержки, базовые гарантии безопасности, созидание — все это должно сохраниться в жизни ребенка. Родители в подходе к воспитанию должны оставаться едиными. Такое поведение взрослых даст ребенку ощущение, что некий фундамент сохранился, не все разрушено. И тогда, каким-то образом, он может пережить развод родителей с наименьшими для себя негативными последствиями.

– Можно ли определить по внешним признакам, что ребенок катастрофически страдает от развода родителей? Например, подростки нередко скрывают свои эмоции. Да и родителю, который зациклен на семейной катастрофе, может показаться, что с ребенком все более-менее нормально?

– Нет специального сканера, который можно приложить к человеку и понять, до какой степени он страдает. Вот, например, когда дети переживают горе, в связи со смертью близких, им нередко врут. Например, что дедушка уехал далеко. В большинстве случаев, дети понимают, что их обманывают, но они не показывают вида, поскольку не хотят расстраивать родителей. И переживают они катастрофически, да только поговорить об этом детям абсолютно не с кем. Поэтому, что можно рекомендовать? Всегда разговаривайте с ребенком и не обманывайте его. И поймите, что единственный путь сохранить нормальные семьи — эгоизму противопоставить созидание, атомизации — объединение. А жить для себя — это смерть души.